Töötasu alammäär tõuseb 8 protsenti

Ministri sõnul tõuseb alammäär 540-le eurole, samuti tõuseb tunnitasu miinimum 3,21 eurole. Sikkut lisas, et kuigi töötasu alammäär on tõusnud juba üheksandat aastat järjest, väärib tunnustust, et seekordne tõus on nii suur.

Kuigi palga suurus on tema hinnangul tööjõuturul ülioluline, on tähtis ka inimeste arv. Sikkuti sõnul on tööturu prognoosides välja toodud, et kuigi 15-74 aastaste inimeste arv Eestis on kahanenud, on töötajate arv endiselt buumiaegne. Seda seetõttu, et töötuse määr on vähenenud ning ka need inimesed, kes on varasemalt olnud tööjõuturult eemal, on suutnud rakendust leida. Samuti on tööjõuturule positiivselt mõjunud ränne, ka tagasiränne Soomest Eestisse.