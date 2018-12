Sven Mikser: liberaalsete valijate peataoleku põhjustas Reformierakond

«Äärmuslust vastustavate ja vabadusi väärtustavate valijate mõningane peataolek on arusaadav ja sellel on selge põhjus. On ju liberalismi senine lipukandja Reformierakond lasknud lipu käest langeda ja jätnud teravas ühiskondlikus väärtuskonfliktis selge seisukoha võtmata,» kirjutas Mikser sotsiaalmeedias.

«Vaadates oravate otsustamatuse anatoomiat saab selgeks, et tegemist ei ole taktikalise näpuveaga, vaid lõhe alusväärtuste küsimuses ongi Reformierakonnas täna reaalsus. Partei uus juht ei ole suutnud ka siin arusaadaval moel poolt valida ega ennast kehtestada. Liberaalsete valijate ees on seetõttu hulk küsimusi, mille enda jaoks lahti seletamine ja milles (ümber)orienteerumine võib võtta veidi aega,» leiab Mikser.

«Liberaalsete väärtuste kui Eesti senise edu ühe aluse hoidmine ja kaitsmine saab paratamatult meie lähituleviku poliitika olulisimaks rindejooneks. Seetõttu on oluline, et udu hajudes ja segaduse selginedes oleks nende pea viiekümne protsendi valijate jaoks, kes ekrelikku valitsemist näha ei soovi, olemas kindel valik. Oleks olemas erakond, kes ei tee põhiväärtuste arvel kompromisse ega vaheta neid peenrahaks. See ongi sotsiaaldemokraatide missioon,» lõpetas Mikser oma kommentaari.