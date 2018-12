Tallinna linnavolikogu võttis vastu linna 2019. aasta eelarve

Tallinna 2019. aasta eelarves ette nähtud tegevuskuludest on suurima osakaaluga haridusvaldkonna kulud (31,7% kulude kogumahust), järgnevad linnatranspordi (16,7%) ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud (12,6%).

«Tallinna järgmise aasta eelarves on suurt rõhku pööratud sotsiaalsele poolele,» ütles Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. Näiteks paraneb Kõlvarti kinnitusel puuetega laste lähedaste olukord – kui varem on hooldajatoetust suurendatud mõne euro kaupa aastas, siis nüüd tõuseb see toetus raske puude puhul 30 eurolt 50 eurole ja sügava puude puhul 40 eurolt 100 eurole.