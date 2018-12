Kihnu Veeteed on valmis jätkama laevaühenduse korraldamist Prangliga

«Kihnu Veeteede jaoks on äärmiselt oluline, et Prangli saare elanikele oleks tagatud regulaarne ühendus mandriga. Laevaühenduse puhul on tegemist riiklikult elutähtsa teenusega, mille igakülgne toimimine peab olema tagatud. Mõistame, et praegune olukord, kus laev Wrangö on liinilt maas olnud, on tekitanud saare elanikele probleeme,» märkis ettevõtte juht Andres Laasma.

Tema sõnul on Kihnu Veeteed laeva operaatorina pakkunud ajutisi lahendusi asenduslaeva näol. «Oleme teadlikud, et ajutised lahendused ei rahulda pikaajaliselt elanike vajadusi ja Wrangö peab liinile naasma. Prangli liini transpordiga tagamise vastutus lasub Viimsi vallal, kes peab seisma selle eest, et hanked viiakse läbi õigeaegselt, korrektselt ja tunnistatakse võitjaks pakkujad, kellel on selleks majanduslik võimekus, vajalikud kogemused ja eetiline ettevõtlustaust,» rääkis Laasma.

«Me ei saa pealt vaadata kurioosset olukorda, kus liini hakkaks teenindama ettevõte, kelle omanik on teadlikult esitanud valeandmeid ettevõtte majandusliku olukorra kohta ja kel puudub referents ja kogemus laevaliikluse korraldamisel. See ei ole läbipaistev ja õiglane. Oleme valmis läbirääkimisteks, et Wrangö naaseks liinile. Samuti oleme igakülgselt valmis leidma koostöös vallaga lahendusi, mis on õiglased mitte ainult näiliselt, vaid ka tegelikkuses ja seaduse mõistes,» ütles Lasma.

«Samuti juhime tähelepanu, et Kihnu Veeteed ettevõttena jätkas saare teenindamist ka olukorras, kus «parim» pakkuja läks sisuliselt enne liini teenindamise algust pankrotti ja oli reaalne oht laevaliikluse katkemiseks,» lisas Laasma.

Viimsi vallavalitsus otsustas käesoleva nädala teisipäeval tunnistada Vjatšeslav Leedole kuuluva Tuule Liinid pakkumus Prangli liini hanke võitjaks, mille eest maksab Viimsi vald ettevõttele käibemaksuta 834 000 eurot. Varasema liini teenindaja, Rein Kilgile ja Kaspar Kokale kuuluva Kihnu Veeteede pakkumine oli samas 967 000 eurot.

Senine vedaja Kihnu Veeteed vaidlustas aga Leedo ettevõtete esitatud pakkumise vastavaks ja edukaks tunnistamise, kuna Leedole kuuluv Holostovi Kinnisvarahaldus nõudis Saaremaa Laevakompanii pankrotti, samuti viidati teiste ettevõtete maksuvõlgadele. Riigihangete vaidlustuskomisjon vaidlustust ei rahuldanud, kuid ettevõte vaidlustas selle kohtus.