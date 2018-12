Uuest aastast muutub Tallinnas kaksikute sünnitoetus

Tallinna linnavolikogu kiitis oma eilsel istungil heaks muudatuse, mille kohaselt lisatakse Tallinna universaaltoetuste loetellu kaksikute sünnitoetus.

«Kaksikute saamine ja nende korraga majandamine on keerulisem kui ühe lapse saamine. Eelkõige just esimesel aastal, kui perekonnale uute ilmakodanikega seonduv on kõik uus. Tean seda omast kogemusest,» ütles Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak pressiteate vahendusel.

Pillaku sõnul pole esmased väljaminekud kaksikutega mitte üksnes topelt, vaid sageli vähemalt kolmekordsed. Ta selgitas seda sellega, et mitmike asjade turg on väike, mistõttu on hinnad kõrgemad ning ka teenused kallimad. «Paljud kaksikute pered vajavad igapäevast abi esimestel kuudel, sest just sünnitanud ema ei saa üksi kahe imikuga hakkama,» lisas ta.