Järjekordne toidukõrbemine lõppes unustajale haiglasse sõiduga

Päästeamet tuletab meelde, et valmivat toitu ei tohi jätta järelevalveta, minnes ise magama või kodust ära. Pikemat valmimisaega nõudvate toitude valmistamisel on hea kasutada köögikella, mis köögis toimuvat meelde tuletab ning kontrollima suunab.

Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et toidutegemisest on sel aastal saanud alguse 35 tulekahju, mida on kolm korda rohkem kui aasta tagasi. Neis on saanud viga 11 ja hukkunud kolm inimest. Eelmise kolme aasta jooksul ei hukkunud toiduvalmistamise tõttu kedagi, mistõttu tekitab selle aasta suund väga palju muret.