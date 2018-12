Valka lätlased tahavad olla Eesti elanikud

Valka omavalitsuse hinnangul lööb selline käitumine valusalt omavalitsuse eelarve pihta ja nii on omavalitsusel iga aastaga aina keerulisem täita neile pandud kohustusi, sest eelarve koostamisel ei võeta suurt hulka tegelikke elanikke arvesse, kirjutab TVnet viidates Letale.

2016 oli Eesti sissekirjutusega elanikke 1019, 2017 oli end piiri taha sisse kirjutanud juba 1152 inimest ja tänavu on see number kasvanud 1384, mis on kümnendik elanikkonnast.