Maardu linn ja Jõelähtme vald võitlevad Linnamäe paisjärve säilimise eest

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on Linnamäe paisjärv on oluline maastikuelement ja lemmik puhkepaik paljudele kohalikele inimestele. «Järve säilimine tänases ulatuses loob veelgi paremad tingimused nii elukeskkonnaks kui ka aktiivseks puhkuseks - kalapüügiks, loodusturismiks ja tervisespordiks. Sisuline koostöö naaberomavalitsuste vahel on Linnamäe paisjärve kaitseks väga tähtis ning tänase kokkuleppe sõlmimine on oluline samm selles suunas,» sõnas Arhipov.