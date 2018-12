President ootab «ekslike kodanike» probleemile sisulist lahendust

«Alli Rutto saab tänase päeva jooksul lõpuks kätte oma Eesti passi ning järgmised kaks aastat ei pea ta Eestisse sõitmise pärast vähemalt sel põhjusel enam muretsema. Aga olemuslikult on see probleem jätkuvalt lahenduseta,» teatas Kaljulaid.

Presidendi sõnul ei tohi inimesed tunnistanud sünnijärgseteks kodanikeks tunnistanud Eesti riik menetluspraktikat muutes või enda varasemas tegevuses möödalaskmisi leides öelda, et need inimesed meile enam ei passi.

Proua Rutto saab uue Eesti kodaniku passi kindlaks tähtajaks ehk kaheks aastaks. Samamoodi on tähtajalisele passile alust kõigil neil, kes said Eesti passi ajavahemikus 2003-2015, kuid kellele on nüüd öeldud, et nad tunnistati sünnijärgseteks kodanikeks ekslikult. PPA menetluses on praegu paarkümmend Alli Ruttoga sarnast juhtumit.