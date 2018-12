Kaduvad kohad: süda Eestis, töö Soomes

Kaiuse neljast lapsest on koolitee praegu pooleli veel kahel ja Soomes töötamist tal niipea plaanis katki jätta ei ole. Tema abikaasa suri kaks aastat tagasi, aga enda kätega ehitatud avaras Tammo talus ootab Kaiust koer, keda hoiab peremehe äraolekul tema kõrvalmajas elav ema. Teised ümberkaudsed majad on enamjaolt tühjad ja aastaringseid elanikke jääb üha vähemaks. Mõni aasta tagasi oli seitsmekilomeetrine teelõik Laaksaarest Pedaspääle nii kehvas seisus, et isegi bussid ja autolavka enam ei sõitnud, nüüdseks on tee küll korda tehtud. Ometi asub see ilus koht nagu vanajumala selja taga, kust viib teerada otse Peipsi liivaranda...