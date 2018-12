​Yew’ elulooraamatud. Kogu riik on rajatud korrale ja distsipliinile. Seda ka väikestes asjades: näiteks näts on keelatud. Omal ajal, kui Singapur sai iseseisvaks, kehtestati reegel, et kõigil meestel peavad olema lühikesed juuksed. Kes piirile tuli ja kel olid pikad juuksed, sel lõigati juuksed maha. Sellega anti sõnum, et riigis on kord majas. Metroos on suured sildid, et kui jood midagi, on trahv viissada dollarit, kui sööd, on trahv tuhat dollarit, ja kui kannad kaasas [vastiku lõhnaga] duriani puuvilja, on trahv viis tuhat dollarit. Majade kõrval on puhkealade ja basseinide juures tahvlid reeglitega. See on reeglite ühiskond: kui on öeldud, et teeme nii, siis kõik teevad nii.