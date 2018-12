Enam kui pooltel Pirita elanikel on prügiveoleping sõlmimata

«Kui leping jääb sõlmimata, siis paraku alates 1. jaanuarist mahutit ei tühjendata. Kuigi jäätmeseadust lugedes võib aru saada, et omavalitsus peab panama ukselt uksele veoki lihtsalt sõitma, siis tegelik elu on märksa keerulisem. Tallinna Jäätmekeskus ootab veo alustamiseks siiski kõigi jäätmevaldajate taotlust, mis on vajalik täpsemate tingimuste fikseerimiseks. Jäätmevedaja ei saa minna kinnistule mahutit taga otsima, kui teda pole sinna kutsutud,» selgitas Tallinna Jäätmekeskuse avalike suhete juht Juhan Hindov.

Seda, et õnnestub prügiveolepingu sõlmimisest mööda hiilida, ei maksa tema sõnul loota. «Linnal on olemas info kõigi kinnistute kohta, kes on kohustatud jäätmeveoga liituma ning hiljemalt veebruari lõpus hakkame kontrollima, et kes ei ole veosüsteemiga liidetud. Tuletame meelde, et korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik ning vajadusel kaasame järelevalvega tegeleva asutuse, mupo,» lausus Hindov.