EKRE liige Peeter Ernits sai Tallinna TV saatejuhi kohalt sule sappa

«Neil päevil sain teada, et Keskerakonna juhtkond on andnud korralduse minu eemaldamiseks Tallinna TV populaarseima saate, «Otse kümnesse» juhi kohalt, kirjutas Peeter Ernits Facebookis.

Ta selgitas, et vene ajal nimetati seda, kui kõrge seltsimees helistas asutuse juhile ja andis vastuvaidlematu korralduse telefoniõiguseks. «Telefoniõiguse mõte on selles, et kirjalikku jälge maha ei jää. Nii ka praegu,» ütles Ernits.

Ernits usub, et kõigepealt tema juhitud saade «Vaba Mõtte Klubi» ja siis «Otse kümnesse» on muutnud Eesti poliitilist reaalsust. «Neli aastat tagasi jõudis EKRE Riigikokku. Tänaseks on temast saanud Eesti üks populaarsemaid erakond,» kirjutas ta ning lisas, et tervelt viis Vaba Mõtte Klubi asutajaliiget juhivad kevadel EKRE valimisnimekirju.