Pätsi kuju ajab arvamused lahku

Peaaegu sama palju, kui on monumendi pooldajaid, on ka neid, kes ei oska seisukohta võtta.

Postimehe tellitud Kantar Emori uuringust selgus, et Konstantin Pätsi monumendi rajamist Tallinna kesklinna peab heaks mõtteks 42 protsenti vastanuist, samal ajal kui idee vastaseid on täpselt kaks korda vähem. 37 protsenti vastajatest tunnistas, et neil pole ses küsimuses kindlat arvamust.