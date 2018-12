«Olukorrast ajakirjanduses» kiitis Ansipi algatust geoblokeeringute lõpetamiseks

Reformierakonda kuuluv konsultant Lang tuletas saates meelde Euroopa Liidu nelja põhivabadust, milleks on inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine, ning teleprogrammid on tema sõnul teenus. Praegu on enamuste telekanalite vaatamine erinevates Euroopa Liidu riikides peaaegu võimatu, kuna nendes edastavat sisu reguleerivad territooriumiga piiratud autoriõigused ka internetis. Nii näiteks ei ole spordiõiguste või teleseriaalide omanikud huvitatud nende õiguste laialdasest jagamisest, kuna õiguste müük põhineb eelkõige kahepoolsetel lepingutel konkreetsete telekanalitega, kelle tegevus on piiratud kindla territooriumiga.

Langi sõnul puhkeks Ameerika Ühendriikides ilmselt mäss, kui «Denveri mees sõidab õhtul New Yorki ja tahab vaadata Denveri uudiseid, aga näeb selle asemel hoopis märget geoblokeeringu kohta».

«Me räägime Euroopa Liidu ühtsest majandusruumist ja vabalevi telekanaleid ei ole võimalik jälgida, kui sa asud teise riigi territooriumil. Kõik need kanalid on ju internetis ja keegi ei eeldagi seda, et sa paned antenni oma Barcelona hotellitoas püsti ja peaksid seal nägema Tallinna Televisiooni,» rääkis Lang. «Aga kui sa vaatad telekanalit internetist, siis see õigus peaks olema võõrandamatu Euroopa Liidu kodaniku õigus,» lisas ta.

Digivolinik Ansip on öelnud, et Euroopa Liidus on 55 miljonit inimest, kes elavad vähemuskeelte gruppides, tuues näiteks saksa keelt kõnelevad itaallased või rootsi keelt kõnelevad soomlased. Ansipi sõnul on täiesti loomulik, et need saksa keelt kõnelevad itaallased ei rahuldu pelgalt selle televisiooniga, mida neile Itaalias pakutakse, vaid tahavad ligi pääseda televisioonile ka Austriast ja Saksamaalt.