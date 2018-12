Eesti ja Venemaa leppisid kokku kaitseatašeede lähetamises

«Eesti on esitanud Venemaale noodiga taotluse Eesti kaitseatašee lähetamiseks Moskvasse ja sellele on saadud positiivne vastus. Venemaa omakorda on küsinud Eesti aktsepti oma kaitseatašee lähetamiseks Tallinna ja saanud samuti positiivse vastuse. Protsess Eesti kaitseatašee lähetamiseks on käimas ja teavitame kui protseduurid on lõppenud,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova esmaspäeval BNSile.