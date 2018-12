«2073. aastal olen juba 99-aastane»: Venemaa keelas Eesti aktivistile sissesõidu 55 aastaks

Oliver Loode teatas sotsiaalmeedias, et ta oli teel Leningradi oblastis asuvasse Kingissepa linna, kus pidi toimuma soome-ugri keelte seminar. «Ivangorodi piiripunktis teatati mulle, et Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) algatusel on minu suhtes kehtestatud Venemaale sissesõidukeeld kuni 25. oktoobrini 2073,» kirjutas Loode Facebookis.

FSB põhjendas keeldu föderaalseaduse sättega, mille kohaselt võidakse välismaalast riiki mitte lubada, kui see on vajalik Venemaa kaitsevõime nõrgestamise, rahvusliku julgeoleku ohustamise, avaliku korra rikkumise ja/või rahva tervise ohustamise ärahoidmiseks. Mingeid üksikasju Venemaa võimuesindajad ei nimetanud.

Küll aga tekitas aktivistis hämmingut sissesõidukeelu kestus. «2073 - see on 55 aastat ja kui ma siis veel elus peaksin olema, olen ma juba 99-aastane,» arutleb Loode. Ta pole keerulises olukorras kaotanud huumorisoont, märkides, et ju siis on FSB arvestanud tema geneetilisi eeldusi võtta enam kui poole sajandi pärast Venemaa-teekond uuesti jalge alla. «Mu isa suri eelmisel aastal 94-aastasena ning mu 87-aastane ema hoiab end vormis, tehes kaks korda nädalas kepikõndi,» kirjutas Loode.