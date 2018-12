VIDEO: Eesti poliitikat kujundab EKRE

«EKRE dikteerib juba praegu kõnelemise viisi või kammertooni – eelkõige identiteedipoliitilistel teemadel,» kõneles Saarts eile saates «Otse Postimehest». «Aga neid teemasid on palju ja need erutavad valijat: ränne, vähemuste küsimused, ja neid tuleb kindlasti veel. Kui üks erakond paneb paika, kuidas mõista rahvuskonservatiivsust, mõjutab see Eesti poliitikat suuresti.» Saarts näeb riski, et EKRE omastab need teemad ja teised erakonnad jäävad nende käsitlemisel kõigest kaasajooksikuteks. «Kui EKRE on edukas, siis hakkavad teised erakonnad ka ekrestuma – see on juba juhtumas, sest niimoodi saab hääli. Nii toimub järjekordne konservatiivne pööre Eesti poliitikas.»

Keskerakonna valimisvõit näib Saartsi hinnangul vääramatu – et läheks teisiti, selleks peaks juhtuma midagi päris ootamatut. «Peaks esile tõusma mingit temaatika, mis on Reformierakonnale kasulik,» arutles Saarts. «Või näiteks võtavad Ukraina sündmused dramaatilise pöörde ja Reformierakond saab taas kasutada harjumuspärast Vene kaarti, mille abi on nad võitnud mitmeid valimisi.» Teine võimalus on mõni sisepoliitiline skandaal, mis kahjustab Keskerakonda. Kui aga midagi sellist ei juhtu, ei paista kuskilt võluvitsa, mis Reformierakonna valimisvõiduni viiks. Reformierakonna juhi Kaja Kallase nõrkusena nimetas Saarts silmapaistmatust debattides ja tõsiasja, et tema sõnumid ei leia kõlapinda.

Saarts märkis, et Jüri Ratas on osutunud õppimisvõimeliseks poliitikuks ning võtnud tõsiselt kriitikat, mis tabas nii teda kui ka Keskerakonda esimese valitsuses oldud aasta jooksul. «Ilmselt on tal olnud ka tugev meeskond, kes on temaga kõvasti tööd teinud,» sõnas Saarts.