Eesti ja Venemaa kaaluvad piiriäärsetele elanikele viisalihtsustust

Välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova sõnul leidsid möödunud nädalal Tallinnas aset Eesti-Vene konsulaarkonsultatsioonid, kus ühe teemana oli arutluse all Euroopa Liidu–Venemaa viisalihtsustuslepingu rakendamine, sealhulgas ka see, kuidas lihtsustada piiriäärsete elanike viisarežiimi.

Venemaa suursaadik Aleksandr Petrov ütles esmaspäeval antud pressikonverentsil, et Vene pool tegi konsutltatsioonidel ettepaneku lahendada küsimus samamoodi, nagu selle on korraldanud Läti ja Venemaa. Tema sõnul ei lubanud Eesti siiski sel teemal kiiret vastust anda.

Kamilova ütles, et valitsus tühistas 2008. aastal piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuse korra, kuna see oli vastuolus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrusega ja edaspidi jätkus tavaline viisarežiim. Ta lisas, et valitsus arutab piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuskorra võimalust uuesti siis, kui on selgunud naaberriikide kogemused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse rakendamisel, mis annab õiguse sõlmida kahepoolseid lepinguid piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuseks.