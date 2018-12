Saksamaa maksab päästetud juutidele kompensatsiooni

Programm nimega Kindertransport sai alguse pärast 1938. aasta 9. novembri Kristallöö pogromme ja kestis 1940. aasta maini. Selle raames päästeti Natsi-Saksamaalt umbes 10 000 juudi last.

Kompensatsiooni hakatakse maksma alates 1. jaanuarist ja taotlusi hakkab menetlema Nõuete Konverents. Toetuste suurus on 2500 eurot inimese kohta.

Nõuete Konverentsi läbirääkimistel esindanud Stuart Eizenstat ütles, et need lapsed olid terve elu vanematest ja peredest eraldatud ja keegi ei saa öelda, et kompensatsiooni maksmine teeb nad jälle terviklikuks, kuid neile saab osaks pisut õiglust.