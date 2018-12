Loenduskomisjon tutvus rahvaloenduse ettevalmistustega

Loenduskomisjoni juht rahandusminister Toomas Tõniste märkis, et Eesti on e-riik ja järjest rohkem andmeid on kättesaadavad registrites, mistõttu on igati ootuspärane, et ka loendusel kasutab riik registrite andmeid. «Kuna Euroopa Liidus on suund sellele, et rahvaloendused hakkavad toimuma senisest sagedamini, siis hoiab registrite kasutamine loenduskulud madalad. Samuti ei pea inimesed andmeid mitu korda esitama,» selgitas Tõniste.