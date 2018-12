Ligi: haridusministeeriumis toimuv on kaos ja katastroof

Ligi ütles rahvusringhäälingule, et kuna lühikese ajaga on vahetunud kantsler, asekantslerid ja osakonnajuhid, on see kaos ja katastroof, aga haridus- ja teadusministeeriumis oleks just vaja tugevat järjepidevust ja oskusteavet.

«Olen saanud vihjeid, et ka eelnõud ei edene. See on suur ebaõnnestumine, kui sul meeskond laiali jookseb,» rääkis Ligi.

«Üldiselt öeldakse, et parim organisatsioon on see, kus kaadrivoolavus aastas kõiki põhjuseid kokku võttes on kuskil 5-7, mõni ütleb kuni 10 protsenti. Kui see on üle 15-20 protsendi, siis ilmselgelt on tegemist väga tõsise probleemiga. Selleks peavad olema väga tõsised põhjused ja nagu ma olen kuulnud, siis üks nendest põhjustest on kindlasti kantsler,» märkis Lepajõe. Viimase aasta jooksul on oma töö jätnud üheksa osakonnajuhatajat 21st.