Galerii ja video: Alli Rutto poeg sai ema passi kätte

Arnold Rutto selgitas Postimehele, et muidugi on tal hea meel, et olukord lõpuks lahenes, kuid kuna pass väljastati vaid kaheks aastaks, ei ole lahendus täielik. Nagu siseministeerium ütles, et nad ootavad poliitikutelt lahendust, samamoodi ootavad seda Ruttod. «Mitte, et ametnikud peaksid seda lahendama, vaid et seaduslikult oleks kõik korda tehtud,» täpsustas ta.

Arnoldi sõnul pakuti samasugust ajutist lahendust ka tema eesti keele õpetajale, kel tuleva aasta suvel kaotabki kahe aasta möödudes pass taas kehtivuse. Seetõttu ei ole see tema hinnangul tegelikult lahendus.

Kogu segadus passi ümber ei ole Arnoldi sõnul Ruttodele kuigi hästi mõjunud. «Kui Eesti meedia tähelepanu oli positiivne, siis paraku Venemaa kanalid üritasid mu vanematele teha kurja,» selgitas ta ja lisas, et õnneks ei läinud see neil korda. Arnold kirjeldas, et erinevad Kremli meelsed propagandakanalid helistasid nii tema vanematele kui ka sugulastele 4-5 korda päevas, samuti võeti ühendust nende kogukonna esinaisega. «Ei tea, kust need kontaktid leiti,» ütles ta.

«Mitte ühelegi neist nad ei vastanud, aga minu hirm oli pigem see, et isegi kui me ei vasta, siis see ei takista neid kirjutamast artiklit, nagu üks Eestis tegutsev kanal tegi,» nentis Rutto. Kuigi ta ei soovinud kanalile reklaami tegemise vältimiseks nende nime mainida, ütles ta, et nad kirjutasid halvustava artikli, kus seati negatiivsesse valgusesse nii nende perekond kui ka Eesti Vabariik.