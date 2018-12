VIDEO: E-residendist kujuneb eesti kultuuri saadik

«Eestil on juba praegu üle 50 000 sõbra maailma linnades, ja võimalust neile Eesti tooteid ja teenuseid müüa ei ole seni ära kasutatud,» kõneles e-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus täna saates «Otse Postimehest». Täna esitletud 2.0 versiooni eesmärk on niisiis paremini tööle panna juba olemasolev võrgustik – aga seda mitte enam ainult rahalises mõõtmes.

Ettevõtlus jääb küll e-residentsuse programmi fookusse, kuid uudne on kultuurilise dimensiooni lisandumine. E-residendid soovivad osa saada eesti kultuurist, küsivad omal algatusel infot Eesti ajaloo, väärtuste, kultuuri kohta, soovivad seda mõista. «Ma mõtlesin alguses, et nad tahavad ainult meie teenuseid tarbida, aga selgus, et nad tahavad ise ka midagi anda,» kõneles Korjus. «Nüüd on meie küsimus, kuidas viia kultuuriinimesteni arusaamine, et see on üks viis eesti kultuuri eksportida.» Oletame, et keegi korraldab kultuuriürituse New Yorgis, tõi Korjus näite. Seal elab paar tuhat e-residenti, keda saab olemasolevat platvormi kasutades kaasata viisil, et e-residentsuse programmiga seotud inimesi ei ole üldse vahele vaja.

2014. aastal alguse saanud e-residentsuse täna avalikustatud 2.0 versioon on tegelikult juba kolmas: kui alguses mõõdeti programmi edu e-residentide hulgaga, siis teises etapis siin loodud ettevõtete arvu ja rahasummaga, mida e-residendid Eestisse jätavad. Nüüdses uusversioonis nähakse e-residente Eesti saadikutena maailmas.

Rahapesuriske ja muid pettusekatseid on programm järjest vähendanud. «Pesta raha e-residentsuse kaudu on üks lollimaid võimalusi, sest kõik sammud on näha,» rääkis Korjus. Lisaks pidev taustakontroll. «Kui ei ole tõestatud, et inimest saab usaldada, siis ei pea e-residentsust andma.» Teretulnud on seevastu kõik, kes Eestile head soovivad. Korjus tunnistas, et taustakontrolli tegemine väljaspoolt Euroopa riike pärit kodanike puhul on praegu veel keeruline.