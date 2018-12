Varraku sõnul on tema tööstiil konkreetne, põhjust tagasi astumiseks kantsler ei näe

Haridus- ja teadusministeeriumist on lahkunud suur osa tippjuhtkonda ja lahkumise põhjusena vaadatakse otsa ministeeriumi kantslerile Tea Varrakule. Minister Mailis Reps Varraku reljeefses juhtimisstiilis probleemi ei näe.

Varrak ise ütles «Aktuaalsele kaamerale», et tema tööstiil on olla konkreetne. «Olen väga tööd armastav juht, teen tööd südamega. Olen nõudlik enda suhtes ja ma tegelikult arvan ka, et kõik ametnikud Eesti riigis peaksid tegema tööd südamega ja tõsiselt ja olema nõudlikud endi suhtes.»