Reps: ministeeriumis tekkinud probleemidega tuleb tõsiselt tegeleda

Reps kinnitas Vabaerakonna saadikust Krista Arule, et ümberkorraldused ministeeriumis pole mitte kuidagi mõjutanud ülikoolidega halduslepingute sõlmimist.

Haridusminister kinnitas, et ministeeriumis toimib normaalne töö. «Meie inimesed on kompetentsed. Jah, on tekkinud isiklikke suhtlemiseprobleeme ning nendega tuleb tõsiselt tegeleda,» kommenteeris Reps põgusalt kantsler Tea Varrakuga seotud probleeme.