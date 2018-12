Väliskomisjonis valmib valimistesse sekkumise tõrjeplaan

Peamiseks valimiste sekkumise ohu lähteriigiks peab komisjon Venemaad, kelle puhul on korduvalt kahtlustatud katseid mõjutada valeinformatsiooni, provokatsioonide ning tundliku info varastamise ja selle lekitamise kaudu valimistulemusi Ameerika Ühendriikides ning mitmes Euroopa riigis.

«Oleks suur üllatus, kui Eesti oleks vaat et ainuke riik Euroopas, kus valimistesse ei üritataks sekkuda,» ütles väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus saates «Otse Postimehest». Reformierakonda kuuluva poliitiku sõnul soovib Venemaa enne valimisi tekitada riikide elanike hulgas ebastabiilsust ning külvata umbusku valitsuse, riigi juhtimise ja valimissüsteemi vastu.

Riigikogu valimised on 3. märtsil ja Euroopa Parlamendi valimised 26. mail. Mitmed strateegilise kommunikatsiooni spetsialistid on väitnud, et ilmselt püüab Venemaa korraldada mitmeid riikideüleseid infooperatsioone eelkõige Euroopa Parlamendi valimiste eel, üritades saavutada seal enda poliitikale soodsamat koosseisu.

Pentus-Rosimannuse sõnul püüab Venemaa enne valimisi võimendada inimesi omavahel tülli ajavaid ja ühiskonda lõhestavaid teemasid, mille tulemuseks võib olla näiteks madal valimisaktiivsus. «Mida suuremad on lõhed mitte ainult Euroopa Liidu liikmesmaade vahel vaid ka nendes riikides sees, seda kindlamini Venemaa ennast tunneb,» ütles poliitik. Muuhulgas soovitas ta eelkõige sotsiaalmeediat silmas pidades suhtuda seal levivasse informatsiooni kriitiliselt. «Inimestel on hirmud, mida ei saa eirata ja samas on inimesi, ka poliitikuid, kes neid hirme ära kasutades püüavad ennast upitada,» märkis Pentus-Rosimannus. Ta lisas, et kindlasti üritab Venemaa mõjutada ka valimistel kandideerivaid erakondi.

Jaanuari teisel poolel valmiva ja avalikkuse ette jõudva raporti põhjal teeb väliskomisjon ettepanekud, kuidas võimalikke valimistesse sekkumist tuvastada, neid juhtumeid avalikustada, neist õppida ja selle kaudu neid ka ennetada. Pentus-Rosimannuse sõnul on Eesti valimisteenistus juba loonud otsekanali Facebookiga. «Kui on näha, et valeinfot levitades üritatakse tekitada suurt kahju, kasvõi näiteks massirahutusi, siis on võimalik võtta Facebookiga otse ühendust ja sellele tähelepanu juhtida,» sõnas komisjoni aseesimees. Samuti korraldatakse esimest korda Eestis enne valimisi kandideerijatele küberhügieeni koolitusi.