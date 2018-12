Tallinnasse rajatakse mälestusmärk kirjanik Sergei Dovlatovile

Dovlatov elas aastatel 1972-1975 Tallinnas, kus tegi kaastööd siinsele venekeelsele ajalehele Sovetskaja Estonija. «3. septembril 2021. aastal oleks Sergei Dovlatov saanud 80-aastaseks, seega on otsus püstitada tema mälestusmärk Tallinna, millega ta oli ühel oma eluetapil tihedalt seotud, igati õige ja kohane,» ütles vastse komisjoni esimees abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

«Kirjaniku Tallinna perioodi elamused on kajastatud tuntud jutukogumikus «Kompromiss», mis on nii vene kui ka eesti kirjanduse üks silmapaistvamaid kirjeldusi absurdsest nõukogude tegelikkusest. Eestis viibimise ajal keelas KGB Dovlatovi esimese raamatu «Viis nurka» avaldamise. Sellest hoolimata kujunes Dovlatov just Tallinnas professionaalseks kirjanikuks,» lisas abilinnapea.