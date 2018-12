Annetused: eestlased annetavad lastele ja loomadele, kodutud jäävad kingita

Lahkeid annetajaid on üle Eesti kahtlemata igas maakonnas, kuid uurisime mõnelt Harjumaal tegutsevalt annetuste kogumisega tegelevalt asutuselt, kui lahked on eestlased sel aastal ikkagi olnud.

Vanemateta lapsed

Kõige maagilisemad on jõulud teadagi laste jaoks. Seetõttu on SEB Heategevusfond ja Naerata Ometi OÜ võtnud enda südameasjaks asenduskodudes kasvavate laste jõulusoovide täitmise. SEB Heategevusfond on sel aastal laste kinkide jaoks kogunud kokku 30 506 eurot.

«Jõulusoovide puul on sel aastal kokku 765 kingisoovi, asendus- ja turvakodudes elavate laste isiklikud jõulusoovid ning sh 83 asenduskodu perede (ühes peres elab 4-8 last) kingisoovi,» selgitas MTÜ SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi. Tema sõnul on jõulupuu idee ülipopulaarne ning heasoovlikud annetajad leiti vähem kui nädala jooksul.

Enamik annetajatest on eraisikud ning keskmine annetussumma on olnud 30-40 eurot. Lumi selgitas, et jõulupuul oli ka kingisoove summas 15-20 eurot ning väiksematesse pakkidesse pannakse alati lisaks soovitud kingitusele ka maiustusi või muid üllatusi juurde.

Lumi sõnul oli sel aastal olnud ka kallima hinnaga kingisoove. Ta selgitas, et Tartumaal elab 4-kuune tüdruk, kes on sügava geenirikke ja multihaigustega laps, kes rahuneb ainult siis, kui kasvatajad teda süles kiigutavad. Paraku aga ootavad lisaks samas peres kasvataja hoolitsust veel seitse sügava puudega last ja tüdrukukest pidevalt kiigutada kasvataja ei jaksa.

«Tüdruku elu paremaks muutmiseks kirjutati jõuluvanale kiri, et nende peres oleks imeline abimees elektrooniliselt kiikuv häll-tool, mis samal ajal mängib ilusaid helisid. Selle kingisoovi hinnaks oli 130 eurot ning esimesel päeval leidus annetaja, kes selle soovi teostumiseks oma panuse andis,» kirjeldas Lumi ja lisas, et nii nagu laste soovid on erinevad, on seda ka annetajate võimalused.

Asenduskodude lastele viib kingitusi ka Naerata Ometi MTÜ. Nende peamine eesmärk on küll kõikidesse Eesti haiglate lasteosakondadesse kingituste viimine, kuid nad on projekti kaasanud ka kaheksa asenduskodu kokku 164 lapsega. Ka neile teevad annetuse enamasti eraisikud ning keskmine annetuse summa jääb kümne euro kanti. Sellegipoolest teevad annetusi ka ettevõtted, kelle annetuse summa on enamasti sada eurot.

Lastehaiglad

«Külastame üle-Eesti kõikide maakonna haiglate lasteosakondasid, kingitused saavad ligi 400 haiglates viibivat last,» selgitas MTÜ Naerata Ometi juhatuse esimees Kuno Kompus. Ta selgitas, et kuigi kogu planeeritud eelarve oli 18 500, täitus sellest vaid ligi 10 000.

«Aga oleme see aasta saanud veidikene rohkem kampa ettevõtteid ja inimesi, kes on meid aidanud kingitustega, seega tuleme eelarveliselt ilusti välja ka sellel aastal ning kellelegi planeeritutest jõulurõõm viimata ei jää,» täpsustas ta.