Riias esitleti uhiuut läti keele õpikute seeriat eestlastele

Aga et «s-iga»-lõppude teema on läti keeles oluline, on ta ühe osa oma neljast raamatust koosnevast õpikuteseeriast just sellele pühendanud.

Nagu pealkiri «Latviski soli pa solim» (Läti keel samm sammult) lubab, teevadki raamatud üksipulgi selgeks kuidas, milliste grammatika reeglite ja põhimõtete alusel läti keeles lauseid moodustatakse. «Tegemist ei ole aga vaid vestlussõnastikega, nii nagu need Nõukogude ajal ilmusid. Kuid mitte ka süvaõpikutega, kus kõik kuivalt keeleteaduslik,» ütleb Treimanis, kinnitades, et ei tahtnud kindlasti teha eestlastele igavat tuupimismaterjali, vaid pakkuda huvilistele mõnusat kümblust naabrite keele põhitõdedes.

30 aasta eest pooleteist aastat Tartu ülikoolis soome-ugri filoloogiat õppinud ja hiljem sel erialal Läti Ülikooli lõpetanud Treimanis tegi õpikuteseeria kallal tööd üle kümne aasta ja koostas ning kirjastas samal ajal, sama valemi järgi ka läti-inglise keele õpikud ning juhtnöörid läti keeles kõnelemiseks prantslastele, sakslastele, norralastele, soomlastele, venelastele, leedulastele ja inglise keele rääkijaile. Ning ka liivlastele - nii palju kui neid alles on ja seda vajavad. «Aga Venspilsise kandis, kus liivi juurtega inimesed elavad, on seda müüdud üle saja eksemplari,» teab Treimanis.

Kuid eestlastele mõeldud raamatute ilmumine just sel, mõlema Vabariigi sajanda juubeli aastal oli tema jaoks kõige olulisem. Ka kummardusena isa suguvõsa poolsetele Eesti juurtele. «Ning üldse võiksime ikka natuke rohkem teineteisest ja teineteise keeltest teada, oleme ju naabrid, räägime ju Balti ühtsusest,» arvab Treimanis. Ta nõustub, et naabrite vaheliste suhete tihendamise vajadusest on muidugi aastakümneid räägitud ja jutud on suuresti juttudeks jäänudki. Kuid nüüd on selleks juba ka konkreetsem vajadus tekkinud, usub ta. Ehk mitte küll Läti alkorallis osalevail või Riia IKEAs ostlemas käivatel eestlastel. «Aga Läti äri tegevad Eesti ärimehed võiksid oma edu huvides ju fraasi-paar läti keelt selgeks õppida,» arvab keeleteadlane.