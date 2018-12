Galerii: Eesti teadusele kümneid lisamiljoneid toov lepe sai Kadriorus allkirjad

Allkirjastatud dokumendi kohaselt peaks teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamine suurenema kolme aastaga 1 protsendini SKT-st. See tähendab umbes 30-40 miljoni euro surust lisaraha. Ühtlasi lubavad allakirjutanud rahastuse osakaalu hoida ka kolme aasta möödudes.

Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere oli varem öelnud, et lisaraha eest saaks palgata vähemalt 50 tippteadlast. Ent veel olulisem on see, kui palju muidu rahastuseta jäävaid projekte saaks selle raha eest ellu viia.