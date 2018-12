Riigiprokuratuur ei taotle Danske rahapesu kahtlusaluste vahistamist

Peaprokurör rääkis «Aktuaalse kaamera» stuudiointervjuus, et eilsest alates on toimunud avalikud menetlustoimingud nende kahtlusalustega, kes on vahetult olnud seotud klientidega, kelle ülesanne on olnud hoida ära rahapesu ja vajadusel sellest teada anda. Kahtlustatavate seas on ka divisjoni juht.