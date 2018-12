Uuring: ühiskond mõistab ränderaamistiku meeleavaldustel toimunud intsidendid hukka

Tallinn, 26.11.2018 EKRE meeleavaldus Riigikogu ees. Meeleavaldusel tungiti kallale eroparlamendisaadik Indrek Tarandile. A protest of the Conservative People's Party of Estonia (EKRE) outside the Riigikogu this morning got out of hand when MEP Indrek Tarand (SDE/S&D) tried to take the microphone away from MP Martin Helme (EKRE). Tarand was kicked repeatedly by the protesters. tl/Foto Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

