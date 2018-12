Narva volikogu kärpis tugevalt kultuuripealinna taotluse koostamise eelarvet

«Täna eraldatud rahast jätkub selleks, et kuulutada välja riigihange ja saada pakkumised taotluse koostamiseks,» ütles Narva volikogu aseesimees Larissa Olenina. «Praegu pole me veel aru saanud, kuidas on taotluse eelarve koostatud, sooviksime põhjalikumaid selgitusi ja näha milliseid reaalseid samme hakatakse tegema.»

Narva linnapea Tarmo Tammiste kommenteeris, et küsimus, kuivõrd see seab ohtu Narva kandideerimise kultuuripealinnaks, on umbes samasugune, et kas maja saab ehitada, kui selleks on vaid vundamendi raha.