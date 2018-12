Riigikohtu otsus: Savisaare suhtes kohtupidamine lõpetatakse

Riigikohtu kriminaalkolleegium tõdes, et kuigi Savisaar saaks teatud tingimuste täitmise korral kohtuistungitel osaleda, on tema terviseseisundit silmas pidades suur risk, et kriminaalmenetluse jätkamisel võib selles osalemine põhjustada süüdistatava tõsise terviserikke või surma.

Riigikohus tühistas Tallinna ringkonnakohtu 14. augusti määruse ja jõustas Harju maakohtu 5. juuni määruse, millega lõpetati kriminaalmenetlus Edgar Savisaare suhtes tema parandamatu haigestumise tõttu, kuna ta pole võimeline kriminaalmenetluses osalema ega süüdimõistmisel karistust kandma.

Oliver Nääs: Savisaar võib korrata, et on puhas nagu prillikivi

Savisaare kaitsja Oliver Nääsi sõnul näitab riigikohtu otsus, et Eesti õigussüsteemi väärtused on paigas.

«Riigikohtu määrus kriminaalmenetlus Edgar Savisaare tervisliku seisundi tõttu lõpetada näitab, et isegi kui selle kinnitamiseks kulub väga palju aega, on Eesti riigi õigussüsteemi väärtused paigas. See tähendab, et inimelu ja tervis on olulisemad kui avalik huvi ning kohtupidamine kellegi elu ja tervise hinnaga, ei ole aktsepteeritav,» ütles Nääs.

Nääsi sõnul võib Edgar Savisaar täna korrata, et on puhas nagu prillikivi, sest süüdimõistvat kohtuotsust ei tulnud. Samas on see kriminaalmenetlus ja kohtuasi kestnud kaheksa aastat, mis kurnas lisaks maksumaksja rahakotile oluliselt ka Edgar Savisaare tervist.

«See on koht riigil peeglisse vaatamiseks ja küsimiseks - kas meil on üldse nii terveid inimesi, kes peaks vastu kaheksa aastat kestva kriminaalmenetluse ja kohtuprotsessi? Mida peaks edaspidi tegema teisiti, et kellegi süü või süütus saaks selge vastuse juba enne, kui süüdistus laguneb koost koos süüdistatava tervisega?» küsis Nääs.

Nääs lisas, et Edgar Savisaar ei tunnistanud end süüdi, sest ta ei ole talle ette heidetud tegusid toime pannud ning prokuratuur vastupidist tõestada ei suutnud.

«See on nüüd koht kus faktidega leppida, sõltumata oma varasematest hoiakutest või eelarvamustest Edgar Savisaare suhtes,» ütles Nääs.

Prokuratuur riigikohtuga ei vaidle

«Õigusriigis langetab otsuseid kohus ning riigikohtu seisukohtadega prokuratuur ei vaidle,» kommenteeris tänast otsust riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallas.

Kallas rõhutas, et kõnealune kriminaalasi on siiski lõpetatud vaid ühe süüdistatava – Edgar Savisaare – osas. Edgar Savisaart ei mõistetud õigeks ning nende suhtes, kellele heidetakse ette Edgar Savisaarele altkäemaksu andmist, kohtupidamine jätkub.

Edgar Savisaar ise viibib praegu oma kodus Lääne-Virumaal Hundisilma talus. Savisaare abiline Jelena Valme ütles Postimehele, et Edgar Savisaar ei tunne ennast hästi ja ta ei soovi preaegu kohtuotsuse kohta kommentaare anda.

Riigikohtu hinnangul uuriti Savisaare tervist väga põhjalikult

Otsuse teinud kriminaalkolleegiumisse kuulusid riigikohtunikud Saale Laos, Hannes Kiris ja Peeter Roosma.