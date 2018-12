Nõmmele paigaldati kaks kiirustablood

Ettepaneku liikluse rahustamiseks tablood paigaldada tegi Möldre Tee Selts. «Tablood on ümbertõstetavad ning vastavalt vajadusele saab tulevikus asukohti muuta,» sõnas Nõmme linnaosavanem Grete Šillis. «Kiirustabloodel on liiklust rahustav funktsioon. Kahjuks on lubatud kiiruse ületamine nendel tänavatel sage ja koormus tipptunnil suur,» lisas linnaosavanem.