VIDEO: Lavly Perling: igaühel tuleb teha oma järeldus

Riigiprokuratuuri töö on avalikkuse teravdatud tähelepanu all, ja ka kriitikat tehakse palju. Kuidas te sellega toime tulete?

Igaühel meist on oma toimetulekuviisid. Kõigepealt ei ole me ju mitte prokurörid, vaid inimesed. Raskeid ametid on üksjagu. Esimene reegel on jääda iseendaks. Teine: uskuda sellesse, mida me teeme. Olen üle 20 aasta prokurör olnud ja mul on vedanud: teen seda, mida ma tahan teha. Tulen ikka tööle mõttega, et teen maailma paremaks. Mu põhitöö on otsida tõendeid, otsida tõde, aidata inimesi, ja avalikkuse tähelepanu selle kõrval tuleb aktsepteerida. Me töötamegi ju inimeste jaoks, teenime neid – ja meie kohus on selgitada, mida me teeme, ja miks.

Kuidas õpitakse seda, et näiteks silmadega reedaks kaamera ees informatsiooni, mis pole määratud veel avalikuks saama?

Meie esmane ülesanne on olla professionaal, ja see käib ameti juurde. Õpetame ka noortele kolleegidele avaliku tähelepanuga toimetulemist. Ka meie, kes me oleme tööle tulnud ammu, oleme ka pidanud muutma oma suhtumisi ja käitumist meediaga suhtlemist. Enne 2004, kui prokurörid olid pigem järelevalvajad, ei olnud vajadust ega õigustki nii palju avalikkusega kõnelda. 2004 sai prokurörist uurimise juht ja lisandus kohustus anda teavet kriminaalmenetluse kohta. Avalikkusega suhelda on vaja, et inimesed mõistaksid meid – sest kui nad mõistavad meid, siis nad saavad meid usaldada. Mida rohkem inimesi meid usaldab, seda rohkem saame neid aidata.

Inimesed teavad enda meelest alati, kuidas mõnes asjas lugu oli, ja ka seda, missugune peaks olema karistus. Kuivõrd teid inimesena mõjutab teid kogu see avalik lärm, hinnangute andmine enne kohut?

Prokuratuuris on kokku lepitud kolm väärtust: professionaalsus, julgus, inimesekesksus. Meie ülesanne on alati lähtuda seadusest, kuid riik peab olema näoga inimeste poole. Ja need kokkulepitud väärtused aitavad, annavad tuge.

Konstruktiivne kriitika peab olema, ja meedia peabki olema kriitiline. Kui ei saada karistustest aru, tuleb küsida, miks, ja võib öelda, et see või teine ei ole õiglane – meie kohus on selgitada. Haiget teevad vahel valed ja kergelt välja tulnud laused, nagu «Prokuratuur on poliitiliselt kallutanud», «Prokuratuur teeb poliitiliselt tellitud otsuseid». Vaat ei tee. Julgen kõikidele otsa vaadata ja öelda, et prokuratuur on sõltumatu. Eesti kriminaalmenetlus on poliitiliselt sõltumatu. Kui nii öeldakse, et prokuratuur on poliitiliselt kallutatud ja kõike tehakse halvasti, siis hakkavad haiget saanud või näiteks röövitud mõtlema, kas tulla oma murega riigi juurde või mitte.

Tänane Postimees kirjutab, et Danske kahtlustatavate vara suhtes on seatud hüpoteegid. Kas pole siis praegu järgmistele võimalikele kahtlustatavatele jäetud aega kirjutada oma vara kellegi teise nimele?