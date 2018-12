Lumepall tõi 11-aastasele kaela väärteomenetluse

Läinud reede hommikul loopis Kiviõlis kooli juures 11-aastane poiss lumepalle 11-aastase tüdruku poole. Noorsoopolitseinik Ester Kängsepa sõnul oli laste vahel varemgi arusaamatusi olnud, millest olid teadlikud nii nende vanemad kui ka õpetajad. Tüdruku isa pöördus pärast juhtunut politseisse, mille peale alustati menetlust, et juhtunu asjaolud välja selgitada.

Et tüdruku isa Jaanus oli murega esialgu kooli poole pöördunud, on palliviskaja isa Marek (lapsevanemate nimed on laste kaitseks muudetud) avaldusest politseisse häiritud. «Kool oleks võinud natukene seda asja ise uurida. Küsida teistelt lastelt, kes juures olid, sest pall ei tabanud ja asi olekski võinud sinnapaika jääda,» pahandab ta.