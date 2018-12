Tallinnasse saabusid nigerlane, keenialane ja somaallane: vaata reaalajas, kes läbivad reisisadamat

Reaalajas muutuv maailmakaart näitab ära, mis riikide kodakondsed on äsja sadamat läbinud ja millises suurusjärgus neid on, lisaks saab võtta välja statistika reisijate soo, kodakondsuse, vanuse ja suuremate laevaliinide lõikes.

«Mõistsime, et kogutakse palju põnevaid andmeid meie sadamaid läbivate enam kui kümne miljoni reisija kohta aastas, kuid me ei kasuta neid lisaväärtuse andmiseks. Reisijate andmete teadmine on sadamale vajalik eelkõige ohuolukordades, kuid paljud Eesti ametkonnad ja organisatsioonid saaksid neid statistilisi andmeid kasutada oma töö efektiivsemaks muutmisel. Innovatsioonipäeval saime idee koondada isikustamata andmed kokku ühele lehele, et seda infot jagada laevafirmade, Statistikaameti, Maanteeameti ja erinevate turismivaldkonna ettevõtete ja organisatsioonidega,» ütles Arro.