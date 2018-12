Vaata galeriid jõulumeeleolus Naissaarelt: puutumatu lumega päikselised rannad

Sadamas askeldanud Naissaare kohalike elanike sõnul on tore, et sadam saab korda. Pisut paneb neid muretsema, mis olukord saab olema väikelaevade sildumisega järgmisel suvel, kui suure osa sadama akvatooriumist võtab enda alla vesiehitustehnika ja kaid ning juurdepääsuteed on remondis. Sadama haldaja ja ehitaja aga on kinnitanud, et laevade ja paatide juurdepääs Naissaarele on ujuvkaide abil pidevalt tagatud ka tööde ajal.