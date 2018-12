Tänane jõululaupäev toob ideaalse talveilma

Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab kerget lund. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma tuleb 1-6 miinuskraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s. Aeg-ajalt sajab lund. Nähtavus on mõõdukas või halb. Külma on 3-5 miinuskraadi.

Kõikjal Eestis tuleb arvestada lumiste teeoludega.Hommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel peamiselt lumised või soolalumesegused. Sõidujäljed on enamasti lumest puhtad ning soolamärjad. Paiguti sajab lund, tihedamalt vaid Pärnumaal, sajus on nähtavus piiratud, teatas maanteeamet.