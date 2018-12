Enam kui 2600 inimest võtab jõulud vastu kinnipidamisasutuses

Eesti vanglates viibib detsembri keskpaiga seisuga 2614 inimest, kellest 2054 on süüdimõistetud kurjategijad ning 560 kuriteokahtluse tõttu vahistatud isikud. Jõustunud kohtulahendiga eluaegseid vange on praegu 40, naisi on trellide taga 119, alaealisi 15 ning avavange on 158.