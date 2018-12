Taavi Aas: ehk aastal 2020 võivad kõik Tallinna ühistranspordis tasuta sõita

«Oleme arutanud seda linnavalitsuse tasemel. Millal see juhtuda võib, on raske prognoosida. Sel lihtsal põhjusel, et Tallinn ei saa oma ühistranspordi korraldamisel riigilt mingit dotatsiooni. Tallinna liinivõrku hoitakse üleval Tallinna maksumaksja rahaga. Ülejäänud Eesti saab tasuta sõiduks rahastuse riigilt. See tähendab, et tallinlased panustaksid ka kogu ülejäänud inimeste veosse. See on ka põhjus, miks me pole pakkunud ülejäänud Eestile tasuta ühistransporti,» rääkis Aas Harju Elule. Oleme seda arutanud, et kõik sõltub sellest, kas riik ehk ülejäänud maksumaksjad on nõus panustama tasuta ühistransporti. Kui selline kokkulepe saavutatakse, siis see on tehtav. Rääkides ajagraafikust, siis see sõltub järgmisest valitsusest. Kõige varem võib tasuta transport kõigile Eestimaa elanikele tulla 2020, uuel eelarveaastal.