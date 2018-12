Meremuuseum loobus kaljas Hoppeti soetamisest

«Hoppeti omandamine oleks tähendanud muuseumis ka koosseisumuudatusi. Ja kui ma hakkasin kalkuleerima, et mis meil oleks õigem ja perspektiivikam, siis eelkõige peaksime hoolitsema nende vanade asjade eest, mis meil juba olemas on. Ja suunama investeeringuid neisse. Siin on ju vanemaid jahte näiteks, mis ootavad korda tegemist. Pigem oodatakse meilt, et suudakisme alustada nende korda tegemist, mitte võtta lihtsalt opereerida üks korras purjelaev,» rääkis meremuuseumi direktor.