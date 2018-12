Jõululapse isa: ootasime kodus jõuluvana, aga tuli hoopis beebi

Jõuluvana asemel beebi

Pelgulinna sünnitusmajas tuli eile ilmale kaheksa last, kellest kuus on poisid ja kaks tüdrukud. Pisikese Ragnar Kristoferi vanemad selgitasid, et kuigi sünnitustähtaeg oli olnud juba 21. detsembril, olid neil jõululaupäeval siiski kõik ettevalmistused tehtud, et tuleks tavapärane jõuluõhtu.«Kodus on meil väike viieaastane tütreke ka, kes jõuluvana ootas. Aga 24. detsembri varahommikul hakkas asi pihta ja siis polnud enam midagi, jõuluvana tulek lükkus edasi,» naeris pereisa Tõnis.

Sünnitus ise möödus kiiresti, kell 9 jõudsid Barbara ja Tõnis haiglasse ja 11.45 oli väike Ragnar Kristofer juba nende kätel. Barbara sõnul läks kõik hästi ja nii beebi kui ema on tublid ja terved. Ka Tõnis kinnitas, et kogemus oli mõlema jaoks väga positiivne.

Kuna beebi sündis juba hommikul kell 11.44, sai perekond siiski ka haiglas jõuluõhtut tähistada. «Õhtul sai haiglas seapraadi ja hapukapsast õhtusöögiks, see oli väga tore. Ja sünni puhul sai laps väikse heegeldatud kingituse ka, mis oli väga armas,» rääkis Barbara.

Vanemate sõnul ei jää nende jõulud samuti tähistamata, need lükkuvad lihtsalt 28. kuupäeva peale. «Järgnevad aastad tuleb kaks pidu ühendada,» ütles Tõnis.

Jõulud ja sünnipäev samal ajal

Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmajas tuli eile ilmale kaks poissi ja viis tüdrukut. Ühe pisikese tüdruku vanemad, kes lapse nimevaliku osas veel lõplikku otsust pole teinud, selgitasid naljatledes, et varasemalt tundsid nad jõululastele ikka pigem kaasa.

«Oleme Keiliga (lapse ema- toim) eluaeg nalja visanud, et vaesed need lapsed, kel on täpselt jõululaupäeval sünnipäev, kuna sünnipäeva pidamine on keeruline. Aga tegelikult on see äge ja väga eriline, et ta just jõululaupäeval sündis,» ütles värske isa Henri.

Erinevalt Barbara ja Tõnise loost, kus haiglasse sõideti jõululaupäeva varahommikul, oli Keili haiglas valutanud juba kaks päeva.

«Enne oli isegi jõulumeeleolu olnud, meil on kuusk ja olime oma jõulud ära planeerinud, aga nii kui tuhud hakkasid, siis läks see meeleolu üsna kiiresti ära,» ütles Henri ja lisas kiirelt, et mitte üldse halvas mõttes, lihtsalt mõte liikus täielikult sünnitamise peale. Hetkeks, mil laps sündis olid nad haiglas olnud kokku kolm päeva ja kuigi ootamine oli pikk, Keili ei kurtnud.

«Kõik läks hästi ja see oli ikka positiivne kogemus. Ma ei ütleks küll, et teist last nüüd ei tahaks. Ei sellist asja ei ole,» kinnitas Keili.

Pere plaanib jõulud samuti kodus järgi pidada. «Just mõtlesime, et teeme kodus oma väiksed jõulud järgi, meil jäi ju kõik pidamata. Jõulusöögid on söömata ja kingitused andmata. Titale ei ole ka jõulukingitust, me ei olnud valmis, et ta tuleb ikka kohe jõululaupäeval,» ütles Henri.

Jõululaps oli ootuspärane

Väikese Miia vanemad olid pärast meeleolukaid päevi valmis ka kaamera ees oma kogemust jagama. Ema Evelini sõnul nad isegi eeldasid, et sünnib jõululaps, kuna tähtaeg oli olnud juba 17. detsembril. Jõululaupäev möödus aga pere jaoks rõõmsalt, küll natuke valudes, aga sellegipoolest hästi.

Pere nelja-aastane pisipoeg Rene oli samuti vanematega haiglas kaasas ning temagi jaoks möödusid jõulud seekord eriliselt. Poisi sõnul on ta oma väikesele õele juba põsele ühe sooja musigi andnud.