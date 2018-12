Lasnamäele rajatakse kuue miljoni euro eest sotsiaalmajutusüksus

«Sotsiaalmajutusüksuse näol ei ole tegemist püsiva eluasemeteenusega, vaid ajutise majutusega, mille kestvus on plaanide kohaselt mõnest kuust paari aastani. Resotsialiseerimisteenuse eesmärk on suurendada inimeste toimetulekuvõimet nii, et nad oleksid võimelised iseseisvalt ühiskonnas toime tulema,» ütles abilinnapea Tõnis Mölder, kelle sõnul on Tallinn rajanud kuus sotsiaalmaja, kuid vajadus teenuse järele on endiselt kõrge.