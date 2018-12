Lasteaed keelas andmekaitse seadusest tulenevalt laste pildistamise

Tallinna Kadaka lasteaia lapsevanem märkis, et tema kui lapsevanema jaoks tundub selline keeld oma last pildistada või siis telefoniga filmida lihtsalt absurdne.

Kadaka lasteaia direktor Marianne Liiv ütles, et esimene põhjus oli see, et üldine pildistamine ja filmimine pidude ajal on üsna häiriv, sest kui praegusel nutiajastul kõik kaamerad ja tahvelarvutid korraga filmivad, siis ei saa lapsevanemad seda pidu jälgida ja teised külalised ning segatud on ka lapsed.