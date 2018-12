Kohtla-Järvel kukkus noormees vannitoas vingugaasi tõttu kokku

Alates 1. jaanuarist 2018 on vingugaasiandur kohustuslik paigaldada sellistesse eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovitatav on vingugaasianduri paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele ka muudesse eluruumidesse, kus on küttekoldeid (näiteks pliidid, ahjud, kaminad vms), millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi.