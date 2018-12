Tallinna kirikuõpetaja külvas jõulujutlusel võõrahirmu

«Üks võõras võim on meile tuttav lähiminevikust. Kole küll öelda, aga see on päästnud meid olukorrast, milles Lääne-Euroopa täna on. Ka meie lastele on tunduvalt turvalisem sõbralik ja vana hea tuttav pika valge habemega Jõulutaat kui pika musta habeme ja vilavate silmadega võõras, kelle käitumine on ettearvamatu,» ütles Treiblut teenistusel, mis nii mõnegi Postimehega rääkinud kohalolija kulmu kortsutama pani.