Riik kaupleb idapiiri rajamiseks omanikelt sadu hektareid maad juurde

Kokku peaks rajatava piiririba laius tulema 40 meetrit, kus 20 meetril on piirirajatised ning ülejäänud ala jääb kaitsevööndiks, kirjutas ERR .

«Algul läks too kümme meetrit, nüüd läheb kolmkümmend meetrit juurde, tõsi, võrreldes eelmise ringi maade võõrandamisega, pakutakse sedapuhku õiglasemat hinda,» rääkis maaomanik Taali Linnumets.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) integreeritud piirihalduse büroo juhi Egert Belitševi sõnul on keskmine turuhind seni olnud 0,7 eurot ruutmeetri eest. «Kui tõesti on inimesi, kes pole absoluutselt nõus kokkuleppele jõudma, siis sellistel juhtudel on olemas juriidilised võimalused maade sundvõõrandamiseks,» ütles PPA amentik.